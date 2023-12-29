Kütahya'dan kahraman şehitler için mevlit

Kütahya Belediyesi tarafından Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimiz için mevlit programı düzenlendi.KÜTAHYA (İGFA) - Pençe Kilit Operasyonu’nda terörle mücadele ederken şehit düşen 12 askeri ve tüm kahraman şehitlerimiz için Kütahya Belediyesi tarafından Ulu Cami’de mevlit programı düzenlendi.

Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda hemşehrimizin katıldığı programda tüm şehitler, gaziler ve güvenlik güçleri için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit programı sonrasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü tarafından vatandaşlara Türk Bayrağımız, pilav ve lokma ikram edildi.