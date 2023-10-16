Kütahya'dan görme engellilere anlamlı hediye

Beyaz Baston ve Görme Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından görme engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hazırlanan akıllı saatleri sahiplerine teslim etti.KÜTAHYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmaları aralıksız sürdüren ve bu alanda hayata geçirdiği uygulamaları örnek gösterilen Kütahya Belediyesi, ilde yaşayan görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için akıllı saat temin etti.

Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi ve Beyazay Derneği Kütahya Şubesi tarafından Beyaz Baston ve Görme Engelliler Günü'ne özel düzenlenen etkinliklerde akıllı saatleri sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “15 Ekim Beyaz Baston Günümüz kutlu olsun. Bu özel günde sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Geçen yıl 15 Ekim’de bizden talep ettiniz, sizlere istediğiniz miktarda beyaz baston hediye etmiştik. Bu yılda akıllı şehirde akıllı saat talebi geldi. Bulunduğunuz alanın tanımı ve gideceğiniz yerle ilgili sıkıntılar yaşanıyor denilince bugün sizlere Türkçe konuşan akıllı saat hediye edeceğiz. Az görenlerimiz için ekranda gösterge paneli de var. Alarm özelliği olan, üç farklı ses çıkaran, suya dayanıklı, pili uzun süre giden, saat başı sesli uyarı veren bir saat olduğu bilgisini verdi arkadaşlarımız. Başkanımızın onayından ve kalite kontrolünden geçen bir saat. Siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“YAŞANABİLİR BİR KÜTAHYA İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

2019 yılında göreve geldiklerinde derneklerin kendilerinden en önemli talebini anımsatan Başkan ışık, "Bugüne kadar yaklaşık 50 kilometre kılavuz yolu bu şehre kazandırdık. Biraz önce başkanımız da ifade etti, nüfusuna ve yerleşim alanına göre Türkiye’de bizim gibi il sayısı çok fazla değil. Erişilebilirlik konusunda geçen yıl hizmet binalarını ve yaptığı yeni bazı alanları derneğimizin üyelerinin de içinde bulunduğu komisyonumuz uygun gördü ve erişilebilirlik belgesi aldık. Görme engellilerimize ve diğer engellilerimize yaşanabilir bir Kütahya için çok çalışıyoruz. Şu anda Türkiye’de bizim gibi 51 il belediyeleri içinde Akıllı Şehir uygulamalarını şehrine en fazla kazandıran birinci iliz. Büyükşehirler dahil edildiğinde de Türkiye genelinde beşincisiyiz. Bizim üzerimizde dört büyükşehirimiz var. Hedefimiz Türkiye genelinde ilk üçe girmek. İnşallah onu da başaracağız. 40’ın üzerinde Akıllı Şehir uygulamasını bu şehirde vatandaşlarımızın hizmetine sunarak hizmet kalitesini artıran ve Türkiye’nin her yerinde örnek alınan bir ili ve belediyesi haline geldik. Bu konularda bizleri uyaran vatandaşlarımız başta olmak üzere engelli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onlar istedi, bizler yaptık. Böylece şehrimiz, her kesimiyle daha mutlu ve huzurlu hale gelebildi. Sizlerle birlikte olmaktan, sizlere hizmet etmekten çok mutluyuz. Daha güzel günleri inşallah hep birlikte yaşarız” diye konuştu.