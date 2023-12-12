Kütahya'da 'Zanaat Çarşısı'nda sona doğru

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan ve şehrin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’ndaki çalışmalarda sona doğru gelindi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın simgesi Ulu Cami’nin dünyaya açılmasını sağlayacak olan ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu ay sonuna kadar büyük ölçüde esnaflarımızın taşınabileceği noktaya getirmeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Işık, "Ocak ayı içerisinde Ulu Cami İş Merkezi’ndeki esnaflarımızı buraya taşıdıktan sonra 28 Aralık tarihinde Ulu Cami İş Merkezi’nin yıkım ihalesi var, o da belli olduktan sonra inşallah Ocak ayı içinde burası faaliyete geçmiş, Ulu Cami İş Merkezi de yıkılarak düzenlenmiş ve turist otobüslerinin park edebileceği park alanıyla birlikte yeşil alana dönüştürülmüş olacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vizyon projenin şehrimize kazandırılmasında çektiğimiz sıkıntılara rağmen Rabbim’e binlerce şükürler olsun bu noktaya geldik. İnşallah bittiği günü de görüp hep birlikte burayı şehrimize kazandırmış oluruz. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

