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Kütahya'da Zabıta Haftası kutlandı
YAŞAM 08.09.2023, 17:11
Kütahya Belediyesi bünyesinde bulunan Zabıta personeli, Zabıta Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Zabıtaların şehrin güvenliği için önemini vurgulayan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Görevleri gereği Belediyemizin gören gözü olan Zabıta Teşkilatımız, belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi taşımaktadır. Belediyemiz bünyesinde bulunan 7/24 görevini sürdüren, her geçen gün hizmet kalitesini artırarak çalışan tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
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