Kütahya'da Yoncalı Mesire Alanı'na farklı kimlik

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyemizin yaptığı yenileme projesiyle farklı bir kimliğe bürünen Yoncalı Mesire Alanı’ndaki peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçiren Kütahya Belediyesi, vatandaşların nefes aldığı alanlardan biri olan Yoncalı Mesire Alanı’ndaki çalışmalarda son aşamaya geldi.

Alt ve üstyapı imalatlarının tamamlandığı alanda ekiplerimiz, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Yaptığı incelemelerin ardından gelinen aşamayla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Değerli hemşehrilerim, şehrimizin güzide alanlarından birisi olan Yoncalı Mesire Alanımızın bulunduğu alandayız. Bilindiği gibi burası daha önce İl Özel İdaremize tahsisliydi. Geçen dönem valimizin ve İl Özel İdaremizin katkılarıyla tahsis İl Özel İdaremizden kaldırılıp Belediyemize devredildikten sonra buranın imalatıyla ilgili süreci hızlıca başlattık. Çok güzel bir projeyle buranın altyapı dahil olmak üzere imalatları tamamlandı. Şu anda peyzaj düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok yakında onlar da tamamlanınca yeni bir millet bahçesi gibi düşünürsek orası da 105 bin metrekareydi, 30 Ağustos 2023 tarihinde bilindiği gibi açmıştık. Nasip olursa çok yakın bir zamanda burayı ikinci bir alan olarak yine 105 bin metrekare büyüklüğünde toplam. Kütahya’mızın bu bölgesine ilave bir yeşil alanı kazandırmış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize, Yoncalı Mahallemiz başta olmak üzere turizm alanına gelen vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çok güzel bir alan olacak, inşallah çok yakında tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.