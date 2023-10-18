Kütahya'da yenilenen Azerbaycan Parkı hizmete girdi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Azerbaycan Parkı’nın açılışında yaptığı konuşmada 1 milyon 207 bin metrekare olan yeşil alan miktarını 2 milyon 750 bin metrekareye çıkararak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 11 metrekareye yani dünya standartlarının üzerine çıkarttıklarını söyledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, Azerbaycan Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını tamamlayarak Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nde açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Büyük Zafer’in 100. yılında 30 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye’nin en büyük meydanını bu şehre kazandırmanın onurunu hep birlikte yaşadık. Meydan ortaya çıkınca arkadaşlarımız buranın da elden geçirilmesi gerektiğini, geçmişte park olarak görünmesine rağmen maalesef kaçak ve ruhsatsız olarak yapılmış kafeteryanın da yıkılarak bu şehre uygun, nizami hale getirilmesi yönünde kararımızı aldık. Orayı yıktık. Ardından yerel medyamız arkasından haklı olarak ‘Burayı belediye geçen dönem yaptı, kendi yaptığını niye yıkarak kamu zararına yol açıyor’ yönünde çok akıllı birinin ağzından haber yaptı. Bu haberi yaptıktan sonra telefon açıp da ‘Sayın başkanım buna bir cevabınız yok mu?’ diye soran olmadı, cevabımız bugün. Belediye Başkanı, kaçak yapılmış ruhsatsız binayı kendi binası da olsa yıkar. Yıkmazsa suç işlemiş olur. Kamu yararı budur" dedi.

Geçmişte, 10 yıl önce, 7 yıl önce buraya belediye niye kaçak yapı yapıyor diye sesini çıkaramayanlar kaçak yapı yıkılınca nemalanma peşine düştüklerini ifade eden Başkan Işık, "Milletimiz kendine ayrılmış park alanını korumak, oraya belediyemiz tarafından yapılacak en iyi hizmeti isteme hakkına sahiptir. Biz milletin emanetini koruyoruz. Burada, o yıkılan kafeteryada birçok ailenin yuvasının dağıldığını, canların kurban edildiğini yok sayamayız. Uyuşturucu pazarlanan, gayrimeşru işlerin yapılmasına müsait olan bir alanda belediyenin ruhsatsız binasının devamını sağlamak bu ülkeye, bu aziz millete ve bu kutsal şehre haksızlıktır. Öncelikle bunu sizlerle paylaşmak isterim. Biz, nizami çalışmak zorundayız. Vatandaş nasıl bir metre kaçak balkon yaptığında mühürleyip yıkıyorsak bunu yapan kamu kurumu veya belediyenin kendisi de olsa kaçak yapamayız, yaptıramayız, müsaade edemeyiz. Kaçak bina yıkılmıştır, vatandaşımızın hizmetine yeşil alan olarak sunulmuştur” dedi.