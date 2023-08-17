Kütahya'da Yedigöller çok farklı olacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki peyzaj ve düzenleme çalışmalarını inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Yaptığı yatırımlarla şehri geleceğe taşıyan Kütahya Belediyesi'nin en önemli projelerinden birisi olan Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üstyapı imalatları tamamlanırken bir taraftan da peyzaj ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

255 bin metrekarelik proje alanında hem gölde hem de rekreasyon alanlarında yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, her türlü sosyal ve kültür faaliyette kullanılabilecek bir alanı Kütahya'ya kazandırmak üzere olduklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanların olacağı kaydedildi.