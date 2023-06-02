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Kütahya'da yedek subaylar yemin etti
YAŞAM 02.06.2023, 15:35
Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 391’inci dönem 168 yedek subay için düzenlenen yemin törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 391’inci dönem 168 yedek subay, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.
Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Garnizon ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı tarafından verildi.
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