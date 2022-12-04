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Kütahya'da yedek astsubaylar yemin etti
YAŞAM 04.12.2022, 11:11
Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 389’uncu dönem yedek astsubaylar için düzenlenen yemin törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 389’uncu dönem yedek astsubaylar, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.
Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.
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