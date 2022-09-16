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Kütahya'da yedek asteğmenler yemin etti

YAŞAM 16.09.2022, 13:17
Kütahya'da yedek asteğmenler yemin etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 388. dönem Yedek Asteğmenlerin yemin törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 157 asteğmenin yemin ettiği törene; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın, asteğmenlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yemin töreni sancak geçişi ve asteğmenlerin yemin etmesi ile devam etti.

Törende yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Eğitim, disiplin ve spor alanında başarılı olan Yedek Asteğmenlere Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ve Başkan Işık tarafından takdir belgesi ve hediye takdim edildi.

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