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Kütahya'da Yaşam Parkı açıldı

YAŞAM 11.07.2023, 09:09
Kütahya'da Yaşam Parkı açıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, il protokolü ve çok sayıda hemşehrimizin katıldığı törenle Yaşam Parkı’mızın açılışını yaptı.KÜTAHYA (İGFA) -  Altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle şehrimizi geleceğe taşımayı hedefleyen Kütahya Belediyesi Yaşam Parkı’ndaki çalışmaları tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık, birim müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, mahalle muhtarları, il protokolünün temsilcileri ve çok sayıda vatandaş açılışa katıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yaptığı açılış konuşmasında, “Hayırla yad edilecek, yıllarca şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hizmet edecek bir eserin daha açılışında birlikteyiz. Böyle bir günde burada bizi yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği ve son dönemde hepimizin gözlediği gibi son iki aydır neredeyse gün aşırı yağmurlar yaşandı. Şükür bu günlere geldik. Yaşam Parkı, şehrimizin merkezinde birden çok mahallemize hizmet edecek anıt ağaçların da içinde bulunduğu dolayısıyla birçok kurumun bir araya gelerek çalışarak karar verip hizmete açtığımız bir park. Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüze, Anıtlar Kurulu Müdürlüğümüze, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürlerine ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok emek verildi. Zemini bozmadan, tesviyeyi değiştirmeden Anıtlar Kurulunun o şartla izin verdiği bu parkın restorasyon işlemine 2021 yılı sonlarında başladık. 2 yıl içerisinde malum piyasadaki dalgalanmalardan dolayı ihaleyi alan firma tüm malzemeleri temin etmiş olmasına ve imalata başlamış olmasına rağmen ailesinde bir kanser vakası yaşandığı için her şeyi bir tarafa bırakıp fesih hakkını kullandı. O arada yeniden ihaleye çıktık. Sadece elektrik direklerinin ihale yoluyla alınıp bıraya konulması için en az 6 ay bekledik. Bu arada da bir taraftan imalatlar devam ederken diğer hazırlık süreçleri de tamamlandı. Şükürler olsun bu parkımızın tüm işleri bitti, arkasından da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle eksikleri tamamladık. Bugün de bu programı tertip edip açılışımızı yapalım istedik ama daha önce buraya geldiğimde vatandaşlarımız hem akşam hem de gündüzleri burayı çok iyi kullanıyorlar. İnşallah koruyarak bu tür kıymetli alanları gelecek nesillere aktaracak şekilde yapılan hizmetlere zarar vermeden kullanırsak biz daha mutlu olacağız” diye konuştu.

MALTEPE PARKI DA AÇILIYOR

Maltepe Parkı’nın da açılışının yapılacağının müjdesini veren Başkan Işık, “Hem konumu gereği hem de yılların emeğiyle bugünlere taşınmış çok çeşitli ağaçların olduğu çok değerli bir parkımız. İnşallah çok yakında değerli başka bir parkımız olan Maltepe Parkımızın da imalatı tamamlanmak üzere. Şimdiye çoktan tamamlanacaktı ama yağmurlu sezondan dolayı tamamlanamadı. Bir iki hafta sonra sizleri orada ağırlayacağız. Şehrin merkezindeki bu dinlenme alanlarını şehrimize dışarıdan gelen birçok misafirimiz gördüğünde gerçekten gıpta edeceği bu temiz alanları şehrimize kazandırmaya çalıştık” dedi.

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