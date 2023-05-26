Kütahya'da Veteriner İşleri'nden uygulamalı eğitim

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehrimize daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Uşak Belediyesi ilgili birim ve müdürlüklerinin katılımı ile uygulamalı biyolojik ilaçlar ile larvasit mücadelesi konulu seminer düzenlendi.



Kütahya Belediyesi konferans salonunda Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan’ın açılış konuşmasını yaptığı uygulamalı eğitime, aynı coğrafya ve benzer iklim şartlarına maruz kalan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Uşak Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Kütahya Belediyesi İlaçlama birimlerinden 37 katılımcı eğitim aldı.

2 saatlik verilen teorik eğitimin ardından Yedigöller rekreasyon alanında uygulamalı olarak ilaçlama yapıldı.

Verilen eğitimden ve uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden komşu illerin ilgili müdürleri ve personeli Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ve personeline teşekkür etti.