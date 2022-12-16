Kütahya'da 'Vazodaki Peri' sahnelendi

Kütahya Belediyesi tarafından 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Vazodaki Peri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı kök değerlerinden saygı üzerine kurgulanmış ‘Vazodaki Peri’ oyunu, tiyatro severlerle buluştu.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Vazodaki Peri’ adlı çocuk tiyatrosu, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelendi.

Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın, yardımcı yönetmenliğini Ceyda Balcı ve Hilal Odabaş’ın üstlendiği tiyatro oyununda, saygılı olmanın önemine dikkat çekilirken, oyun minik tiyatro severlerin beğenisi topladı.

Oyunda Ahmet Çakmak, Ferhat Kayar, Meryem Çalım, Nihal Yayla, Onur Kazan, Orazdurdy Gurbanmyrdov ve Özge Akgül rol aldı.