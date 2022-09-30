Kütahya'da UMER eğitimleri sürüyor

Kütahya'da kısa adı UMER olan Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi, geleceğimiz olan çocuklar ve gençler için mücadele etmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da geçen dönem ortaokullarda başlatılan ‘Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimleri İnköy Mahallesi'nde olmak üzere bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Çocukların ilk eğitimlerini aldıkları, ilk rol model ve öğretmenleri olan anne ve babalara ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi ile uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirme çalışmaları sürerken, eğitim amacının çocukların bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişmesi, sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireylerden oluşan toplum oluşturmak olduğu kaydedildi.