Kütahya'da uluslararası farkındalıklı sergi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği serginin açılışına katıldı.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Organ Bağışı Konulu Yarışma Sergisi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Fuaye Alanında açıldı.

Organ bağışının önemine vurgu yapan Başkan Işık, açılan serginin uluslararası düzeyde etkili olacağına inandığını söyleyerek serginin oluşturulmasında emeği geçen üniversitelerimize ve sanatçılara teşekkürlerini iletti.