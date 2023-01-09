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Kütahya'da TSM ziyafeti
YAŞAM 09.01.2023, 09:12
Akşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi, Akşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nu misafir etti.
Türk Sanat Müziğinin çeşitli makamlarında 7 solo, 10 Türk Sanat Müziği eseri seslendiren koro, sanatseverleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı.
Şef Alpay Batu eşliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği korosu, performansıyla Kütahyalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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|15
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|18
|13
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|7
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|O
|P
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|17
|44
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|17
|39
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|35
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|17
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|33
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|28
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|27
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|17
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|41
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