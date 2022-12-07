Kütahya'da toplu ulaşımda 'kredi kart'lı dönem

Yaptığı yatırımlarla ulaşım kalitesini her geçen gün artıran Kütahya Belediyesi, bir taraftan da hemşehrilerimize kolaylık sağlanması amacıyla yeni bir protokole imza attı. 1 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kartlı dönem başlıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da daha konforlu ve rahat ulaşım için yeni yollar açan, mevcut yolları yenileyen Kütahya Belediyesi, vatandaşları toplu taşımada rahatlatmak adına yeni bir protokol imzaladı.

Protokol kapsamında, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplu taşımada kredi kartı geçerli olacak.

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımız, kart almak zorunda kalmadan kredi kartıyla biniş gerçekleştirebilecek. Ayrıca, IOS ve Android mobil uygulamaları ile oluşturulan sanal kart binişlerde geçerli olacak.

İmzalanan protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2021 yılında yeni uygulamaya koydukları ücret toplama sisteminde yapılacak olan ve ayrıca, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla dijital dolum ana bayilik sözleşmesi kapsamında ek protokol imzaladıklarını söyledi. "Yılbaşından itibaren 2023 yılında yürürlüğe girecek olan bu hizmeti, söz konusu protokol hükümleri gereğince vatandaşlarımıza vermeye başlayacaklar" diyen Başkan Işık, "Bunlardan birisi, Kütahya Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü elektronik ücret toplama, akıllı durak sistemi, akıllı kart ve yolcu bilgilendirme, güzergâh ve araç takip sistemi alımı işi teknik şartnamesine uygun olarak ek protokol. Diğeri de yine Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ile dijital dolum ana bayilik sözleşmesi. Bu hizmetlerden yararlanacak olan yani kredi kartı kullanarak günlük ya da binişlik ücret ödemeyi tercih edecek vatandaşlarımıza bu protokol kapsamında bu hizmeti vermiş olacağız. Aynı şekilde sanal bulut sisteminde kart dolum işi kapsamında da bir yıl sonra bu sistemden yararlanmak isteyen hemşehrilerimizin bu sistemi kullanmaya devam edeceklerini hükme bağlayan protokol. Bu kapsamda, emeği geçen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz çalışanlarına, Başkan Yardımcımıza ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Özetle, 1 Ocak’tan sonra artık kredi kartı uygulaması da toplu taşımada hizmete sunulmuş olacak. Ayrıca, bir yıl dolduktan sonra sanal dolum sisteminin devamı da bu protokol kapsamında getirilecektir” diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisi Cem Demir ise, 2023 yılı itibariyle Kütahya şehrimizde artık otobüslerde kart almak zorunda kalmadan kredi kartıyla binişlerin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.