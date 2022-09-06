Kütahya'da 'toplu sünnet' coşkusu

Kütahya Belediyesi toplu sünnet şöleni, Kütahya Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Bengisu Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklara tablet hediye ederek 'hayırlı olsun' dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi’nin toplu sünnet şöleni, Kütahya Belediyesi önünde mehteran takımı gösterimi ile başladı.

Belediye önünden Zafer Meydanı’na kadar gerçekleşen kortej yürüyüşünde çocuklar Başkan Işık ile birlikte yürüdü. Zafer Meydanı’nda Kütahya Belediyesi tur otobüsü ile şehir turu yapan sünnet çocukları, Bengisu Sosyal Tesislerine geldi.

Düğün yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2019 yılından bu yana geleneksel hale getirdikleri son iki yıl COVID tedbirlerine takılan sünnet şölenini bundan böyle yin Eylül aylarında devam edeceklerini söyledi. "Çocuklarımıza her şeyin en güzeli olsun. Hepsi helali hoş olsun" diyen Başkan Işık, "Çocuklarımızın elbiseleri kendilerinde kalacak. Bize inandınız ve güvendiniz. Evlatlarınızı bu toplu sünnet şölenimize getirdiniz. Anne ve babaları başta olmak üzere aile bireylerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Işık’ın konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman’ın duası ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Program, Başkan Işık’ın çocuklara hediyelerini vermesi ve eğlence ile devam etti.

Programda Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, teknik heyet ve futbolcular da katılarak, çocuklara futbol topu hediye ettiler.