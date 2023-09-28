Kütahya'da THM Korosu'ndan ilk konser

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu Açılış ve Lansman Konseri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katılımıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Yusuf Ziya Beydüz'ün şefliğini yaptığı koro, birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserlerini Kütahyalılar için seslendirdi.

İlk konseriyle seyirciyle buluşan Türk Halk Müziği Korosu, vatandaşlardan tam not aldı.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi’nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Ben emek veren herkese başta hocamız olmak üzere orkestrasına teşekkür ediyorum. Kütahya Belediyemizin bu yıl kurulan ve faaliyete geçen Kültür ve Sanat Akademisi’nin ilk programına hepiniz hoş geldiniz. Şehrimiz, kültürün ve sanatın şehri. Dünyanın bağımsız kuruluşları bir ülkeye ya da bir şehre bir ünvanı verirken kaşına gözüne bakıp ünvan vermiyorlar. Kütahya, kültürün ve sanatın şehri. UNESCO, Yaratıcı Şehirler Ağı’na bu şehri 2017 yılında aldığında uzun bir saha taramasından sonra bu özelliklerimizi ortaya koyup öyle zanaat ve halk sanatları şehri yaptı ve Türkiye’nin ilk şehri. Bu kıymeti lütfen hepimiz iyi anlayalım, şehrimizle ne kadar övünsek azdır. Bunun en güzel örneği de burada. İlk konseriniz hayırlı olsun, arkası gür olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şef Yusuf Ziya Beydüz ve koroya teşekkür belgelerini takdim edip emekleri için şükranlarını sundu.