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Kütahya'da sözleşmeli erler yemin etti
YAŞAM 09.06.2023, 14:23
Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 2023-2S sözleşmeli erlerin yemin ettiği törene katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 2023-2S sözleşmeli erler, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri verildi.
Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.
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