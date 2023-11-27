Kütahya'da sokak hayvanları yalnız bırakılmıyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi'nin iş birliğiyle hayvanseverlere ve ilçe belediyelerine yapılan mama dağıtımı törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da sahipsiz sokak hayvanlarına tedaviden beslenmeye, ameliyattan barınma teminine kadar her alanda sahip çıkan yerel belediye, Kütahya Valiliği himayelerinde hayvanseverlere ve ilçe belediyelerine mama dağıtımında bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, birçok hayvansever ve derneğin katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Valiliğimizin ve Belediyemizin iş birliği içerisinde bugün hayvanseverlerimize mama ve yemlik dağıtımı için buradayız. Öncelikle bu işe ilgi duyan tüm hayvanseverlerimize teşekkür ediyoruz. Belediyemiz hayvanseverlerimize mama yardımını mutat olarak yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin muhtelif yerlerindeki beslenme noktalarında da bu yardımlar mutat olarak yapılıyor. Her canlıyı Allah’ın bizlere emaneti olarak görüyoruz. Nasıl insanlarımıza hizmet etmek kutsal ve önemliyse hayvanlarımıza da aynı hassasiyetle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.