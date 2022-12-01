Kütahya'da 'Sokak Hayvanları Bakımevi'ne teşekkür

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Hamdi Karamete ve okul öğretmenleri, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Orta ve ağır düzeyde zihinsel engele sahip 116 öğrencimizin gelişimlerine katkı sağlayabilmek için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi tarafından okul bahçesinde bakılmak üzere köpek ve tavşan sahiplendirmesi yapılmıştı. Bu kapsamda, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Hamdi Karamete ve okul öğretmenleri, teşekkürlerini iletmek üzere Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’ne ziyarette bulundu.

Ziyarette, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan tarafından, yapılan işlemler, kayıt sistemleri, çalışma prensipleri ve 2023 yılında sokak hayvanları için yapılacak projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturabilmek adına mama kapları ve kuru mama hediye edildi.