Kütahya'da 'sıfır atık' tiyatro oyunu sergilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, çocuklarımızın daha bilinçli çevre eğitimi almaları açısından Kütahya Belediyesi 100.Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Sıfır Atık" müzikal çocuk oyunu sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da öğrencilere israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, atığın oluşması durumunda kaynağından ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi gibi konuların, keyifli bir sunumla anlatıldığı gösteride çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda mesajlar içeren gösteri büyük beğeni topladı.

Kütahya Belediyesi, sıfır atık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gösteri sonrasında çocuklar, Kütahya Belediyesi’ne çevreye göstermiş oldukları yaklaşımdan dolayı teşekkür ettiler.