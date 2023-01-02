Kütahya'da 'sıfır atık' farkındalığı

Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarımızın sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını okullarda verdiği eğitimlerle sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, doğal varlıkları korumaya yönelik olarak israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, meydana gelen atık miktarının azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi kapsamında sürdürdüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığı izin ile; çocukların küçük yaşlardan itibaren sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına okullarda eğitimler düzenleyerek devam ediyor.

Bugüne kadar Zübeyde Hanım Anaokulu, Yenidoğan İlk ve Ortaokulu, Atakent İlk ve Ortaokulu, Nene Hatun Anaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda eğitim veren ekipler, "sıfır atık" kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri, farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri, doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularında farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Bir eğitim öğretim yılı boyunca sürecek eğitim ve etkinliklerle hedefin; Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme, Daha Az Tüket, Değerlendir ve Yeniden Kullan, Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan ile Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır gibi başlıklarla çocukları bilinçlendirmek olduğu vurgulandı.