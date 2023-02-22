Kütahya'da sıfır atık bilinci yaygınlaştırılıyor

Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması amacıyla uyguladığı dönüşüm projeleriyle yüzlerce ağacı kesilmekten kurtaran Kütahya Belediyesi, "Mobil Atık Getirme Merkezi" adını verdiği ve şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm kutularıyla sıfır atık bilincini artırıyor.KÜTAHYA (İGFA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülkemizin tümünde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere okul, hastane, üniversite, alışveriş merkezleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatmıştı.

Daha önce gerçekleştirdiği uygulamalarla yüzlerce ağacı kesilmekten kurtaran, çöpten elektrik üreten, hem ekonomiye hem de çevreye önemli kazanımlar sağlayan Kütahya Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirerek şehrimizdeki sıfır atık bilincini arttırmayı hedefledi.

Uyguladığı projelerle kaynakların daha verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini, ağaçların kesilmekten kurtarılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini ve etkin toplama sisteminin kurulmasını sağlayan Kütahya Belediyesi, “Mobil Atık Getirme Merkezi” adını verdiği 14 geri dönüşüm kutusunu şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdi.

Yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla, kâğıt, plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik atıklar ayrı ayrı geri dönüştürülerek hem çevreye hem de ekonomiye önemli kazanımlar sağlanacak.