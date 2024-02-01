Kütahya'da sanata değer verenler buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kültür ve sanatın başkenti Kütahya’mızda sanata birbirinden kıymetli katkılar sunan sanatçılarla “Sanata Değer Katanlar” organizasyonunda bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün organizasyonuyla Kütahya’mızın kültürüne ve sanatına birbirinden değerli eserler kazandıran sanata değer katan ustalarımız, “Sanata Değer Katanlar” etkinliğinde bir araya geldi.

Birbirinden değerli sanatçılarımızla böyle bir organizasyonda buluşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Çok saygıdeğer Tugay ve Garnizon komutanım, protokolümüzün çok saygıdeğer temsilcileri, değerli üstatlarım. Ustaya saygı ve teşekkür programı kapsamında bugün bizi bir araya getiren, belediyemiz Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve onun değerli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Usta olmak çok büyük emek istiyor, sanatın ustalarının Kütahya’mızda bu denli fazla olması inanıyorum ki bu şehrin en büyük kazanımlarından birisi. Geçmişten bu yana gerek yaptığınız eserlerle gerekse yetiştirdiğiniz yeni sanatçılarla bu şehre kattığınız değerlerden dolayı bu şehrin Şehrül-Emin’i olarak tüm hemşehrilerim adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygıyla önünüzde eğiliyorum” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İZLENEN ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİYİZ”

“Dünya şehri olmanın olmazsa olmazlarından birisi, dünyanın ortak kültüründe yer alıp almadığınızdır” diyerek sözlerine devam eden Başkan Işık, “Kütahya, kim ne derse desin, beğenmeyenler beğenmeyebilir ama bugün bir dünya şehri. Özellikle kültür ve sanat etkinlikleri, sanatın ve sanatçının ciddi potansiyeli açısından bu konuda dünyanın yetkili ve yetkin kuruluşu olan UNESCO tarafından şehrimize verilen tescil belgesiyle tüm dünyaya duyurulmuştur. Zanaat ve halk sanatları alanında Türkiye’nin yaratıcı ağına giren ilk şehri olan Kütahya’mız, sizlerin sayesinde bu payeleri alıyor. Sizlerin sayesinde gittiğimiz her ülkede, katıldığımız her programda adından saygıyla bahsediliyor. Bugün arkadaşlarımız tabi geride bıraktığımız süre içerisinde özellikle 3 yılda gerek pandemi gerekse Rusya-Ukrayna savaşı ve onun tüm ekonomik piyasalara olan etkileri, ardından 2023 yılında deprem felaketi nedeniyle bazı etkinliklerimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Ama bu yıl normale döndükten sonra arzu ettiğimiz ve göreve geldiğimiz ilk günden bu yana buluşturmayı çok istediğimiz siz değerli sanatçılarımızı, bugün böyle bir yemekte buluşturmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.