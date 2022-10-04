Kütahya'da sahipsiz hayvanlara 'bakım'evi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde kapasitesi artırılarak hizmete sunulan Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’nin açılışını yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da sahipsiz sokak hayvanlarına tedaviden beslenmeye, ameliyattan sağlıklı barınma teminine kadar her alanda sahip çıkan Kütahya Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’nin kapasitesini artırarak hizmete sundu.

Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’nin ek tesisinin açılışını, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birlikte yaptı.

Tesisin açılışına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Daire Müdürleri, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, TOKİ Anaokulu öğrencileri ve çok sayıda hayvansever ile vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve geldikleri günden bu yana sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi yatırımlarının olduğuna dikkati çekerek, "600 kapasitesi olan bu tesisimizin kapasitesini iki katına çıkardık. Türkiye’de örneği olmayan alttan ısıtmalı bu tesisi şehrimize kazandırdık. Yılda 100 tondan fazla olmak üzere 3 yılda 350 tona yakın kuru mamayı şehrimizin her noktasında hayvanlarımıza dağıttık. Şehrimizdeki hayvansever dostlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu tesisi büyütmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sokak Hayvanları Koruma Birliği adında bir birlik kuruldu ve tüzüğü yayınlandı. Bu birlikle şehrimizdeki tüm ilçe ve beldelerde sokak hayvanlarımızın tedavi ve bakım hizmetleri yerinde yapılacak” diye konuştu.