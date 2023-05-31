Son Dakika
Kütahya'da park ve havuzlarda genel temizlik
YAŞAM 31.05.2023, 16:59
Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, süs havuzlarında, park ve bahçelerde genel bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Daha yaşanabilir bir Kütahya için projeler tek tek hayata geçirirken, çevre konusunda da önemli adımlarımızı atmaya devam eden yerel yönetim, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Kütahya'da bulunan süs havuzları ile park ve bahçelerde genel bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.
Yapılan çalışmalarla birlikte süs havuzlarının genel bakımlarını yaparak yaz mevsimine hazır hale getirdi.
Park ve bahçelerde yapılan budama, ilaçlama ve temizlik çalışmaları ile çocuklar ve vatandaşların huzurlu ortamda vakit geçirmeleri sağlandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|82
|2. Fenerbahçe
|34
|77
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|34
|66
|5. Başakşehir
|34
|56
|6. Trabzonspor
|34
|54
|7. Konyaspor
|34
|49
|8. Kayserispor
|34
|49
|9. Karagümrük
|34
|47
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Alanyaspor
|35
|41
|12. Sivasspor
|35
|40
|13. Ankaragücü
|34
|39
|14. Antalyaspor
|34
|38
|15. İstanbulspor
|34
|35
|16. Giresunspor
|34
|34
|17. Ümraniye
|34
|30
|18. Gaziantep FK
|34
|25
|19. Hatayspor
|34
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24
Röportaj & Söyleşi Tümü