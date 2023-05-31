Kütahya'da park ve havuzlarda genel temizlik

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, süs havuzlarında, park ve bahçelerde genel bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Daha yaşanabilir bir Kütahya için projeler tek tek hayata geçirirken, çevre konusunda da önemli adımlarımızı atmaya devam eden yerel yönetim, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Kütahya'da bulunan süs havuzları ile park ve bahçelerde genel bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalarla birlikte süs havuzlarının genel bakımlarını yaparak yaz mevsimine hazır hale getirdi.

Park ve bahçelerde yapılan budama, ilaçlama ve temizlik çalışmaları ile çocuklar ve vatandaşların huzurlu ortamda vakit geçirmeleri sağlandı.