Kütahya'da özel çocuklara özel proje

Hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye örnek olan ve Kütahya’da Sosyal Belediyecilik anlayışını yerleştiren Kütahya Belediyesi, yeni sosyal sorumluluk projesi ile toplumun her kesimine hitap ediyor.KOCAELİ (İGFA)- Sosyal Sorumluluk projeleri ile Kütahya’da dokunmadık kalp bırakmayan Kütahya Belediyesi, yine hazırladığı özel bir proje ile özel çocuklarımıza ve ailelerine destek olmaya devam ediyor.

Hazırlanan protokol gereği özel eğitime muhtaç çocuklarımızın daha kaliteli vakit geçirmeleri adına Devlet Hatun Hanımlar Lokali’nde yüzme başta olmak üzere, bale, tekvando, jimnastik, görsel beceri oyunları, zekâ oyunları, okçuluk ve maket uçak yapımı gibi etkinler gerçekleştirilecek. Bu zaman diliminde çocuklarımızın anneleri de lokalimizde yer alan sportif faaliyetlerden yararlanabilecekler.

Projenin açılış gününde eşi Fatma Işık ile birlikte özel çocuklarımızla bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir projemizi daha başlatıyoruz. Özel çocuklarımıza özel uygulama, ailelerine özel uygulama olacak bu faaliyetimizin hayırlı olmasını diliyorum. Devlet Hatun Hanımlar Lokali ile Belediyemiz arasından yapılan protokol kapsamında her türlü ücreti belediyemiz karşılayacak şekilde piyasadan fiyat topladık ve en uygun teklifi veren işletmecimize teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetlerin parasal bir karşılığı yok. Bu evlatlarımız, onların çok fedakâr anne ve babaları, aileleri ile beraber böyle bir programda birlikte olmamız gerekiyordu. Bu belediyenin imkânlarından sizleri yararlandırmamız gerekiyordu. Vesile oldular. İnşallah bu etkinliklerimiz her yıl aynı şekilde devam edecek. İlginizden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de şu anda bizim kiracımız olan Devlet Hatun Hanımlar Lokali işletmecisine ediyoruz. Onlar özel bir zaman ayırdılar. Onları ve sizleri mağdur etmeyeceğiz. Çocuklarımızla birlikte hayırlı vakit geçirmenizi diliyorum. Hayırlı olsun. Türkiye’de, Kütahya Belediyemiz bu tür sosyal sorumluluk projelerinde hep örnek oldu. Dünya bu belediyeyi örnek alıyor. Bu özel çocuklarımıza özel eğitimi başlatmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu bizim görevimiz. Söz verdik ve herkesin elinden tutacağız, onların yanında olacağız, sosyal belediyecilik anlayışını sergileyeceğiz dedik ve şükürler olsun Hilal Kart, Mehmetçik Kart, Bereket Kart, Hilal Bebek ve bu tür özel uygulamalar gibi birçok uygulamayı Türkiye’ye örnek olacak şekilde hakkaniyetli ve adaletli bir sistemi getirdik” ifadelerini kullandı.