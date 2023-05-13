Kütahya'da 'özel' buluşma

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun Sera AVM’de düzenlediği etkinliğe katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası sebebiyle Sera AVM’de özel çocuklarıyla çok özel bir etkinlik düzenledi. Özel çocuklar şarkı, dans, müzik ve şiir içeren gösterilerini gelen ziyaretçiler için sahneledi. Yapılan gösterilerin ardından yine özel çocuklarımızın kendi elleriyle hazırladığı resim ve ahşap işlerini içeren sergi gezildi.

Gösteriyi izleyen ve sergiyi gezen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, özel çocuklarımızı hayatın içinde tutmaya ve desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.