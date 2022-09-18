Kütahya'da nostalji kuşağı ilgi gördü

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Nostalji Sineması Kuşağında, ‘Hababam Sınıfı’ filmi belediye bahçesinde hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile izlendi.KÜTAHYA (İGFA) - Yaz aylarının başından bu yana devam eden Nostalji Sineması Kuşağı, patlamış mısır ve Vazoz ikramı ile devam ediyor. Türk Sinemasının klasikleri arasında yerini alan, Rıfat Ilgaz’ın ünlü eseri Hababam Sınıfı, Ertem Eğilmez’in yönetmeliğinde Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı film, belediye bahçesinde ilgi ile izlendi.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, Kütahya Belediyesi olarak dolu dolu bir kültür ve sanat sezonunu yaşadıklarını ve yaşamaya da devam ettiklerini belirttiği konuşmasında, katılım sağlayan Kütahyalılara teşekkür etti.

Hemşehrilerimiz belediyenin ikramı olan patlamış mısır ve Vazoz eşliğinde Hababam Sınıfı filmini keyf içinde izlediler.