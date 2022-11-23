Kütahya'da miniklere 'diş fırçalama' teknikleri

22-28 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında Özel Kütahya Uzman Diş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Senanur Altıntaş tarafından kreş öğrencilerine düzenli ve sağlıklı bir birey olarak ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Ağız ve Diş Sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında yerel belediye, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Gündüz Çocuk Bakımevi, kreş öğrencileri ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgilendirildi.

Özel Kütahya Uzman Diş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Senanur Altıntaş tarafından yapılan bilgilendirmede çeşitli sevimli objelerle sağlıklı bir diş bakımının önemi vurgulanırken, öğrencilere barkovizyonda diş fırçalamanın önemini anlatan kısa film izletildi.

DİŞ FIRÇASI HEDİYE EDİLDİ

Tüm öğrencilere diş fırçası ve macunu hediye edilirken, doğru diş fırçalama teknikleri anlatıldı.

Ağız ve Diş Bakımı alışkanlığının küçük yaşlarda alındığını söyleyen Diş Hekimi Altıntaş, “Özellikle okul öncesi dönemlerde miniklere diş fırçalamanın önemini eğlenceli bir biçimde anlatarak alışkanlık kazanmalarını sağlıyoruz. Gelecekte, hem normal hayatlarının hem de sosyal yaşantılarının etkilenmemesi için ağız ve diş sağlığının önemini bu yaşlarda alıştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.