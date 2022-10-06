Kütahya'da miniklerden can dostlara ziyaret

Kütahya Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde kapasitesi artırılarak hizmete sunulan Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’ne ziyaretler gün geçtikçe artıyor.

Kütahya’da sahipsiz sokak hayvanlarına bakımdan barınmaya, tedaviden beslenmeye kadar birçok alanda sahip çıkan Kütahya Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’ni minik öğrenciler ziyaret etti. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve onların da yaşamın bir parçasının olduğunu öğretmek amacıyla düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, can dostlarıyla eğlenceli anlar geçirdi.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi, ‘Keşke Bir Yuvam Olsa’ mottosu ile barınaktaki hayvanları sahiplendirerek, sıcak bir yuvaya sahip olmalarını sağlıyor.