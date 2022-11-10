Kütahya'da minikler Ata'sını andı

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde öğretmenleri eşliğinde Ataları için özel anma köşesi hazırladı.KÜTAHYA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları anma köşesiyle Ulu Önder’i andı.

Yaslarını sembolize eden siyah renkli panoya “Unutmadık!” yazan minikler, Atatürk’e olan sevgi ve saygılarını gösterdi. Giydikleri Atatürk tişörtleriyle panonun önüne geçen öğrenciler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.