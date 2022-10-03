Kütahya'da minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

5 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası nedeniyle minik öğrenciler Kütahya Belediyesi İtfaiye teşkilatını ziyaret etti. Öğrenciler, ziyarette itfaiyecilik hakkında bilgi sahibi oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Ülkemizin en önemli ve köklü kurumlarından olan İtfaiye teşkilatlarının arasında çalışmalarıyla göz dolduran Kütahya İtfaiyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında minik öğrencileri misafir etti.



İtfaiyecilik Haftası kapsamında Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri itfaiye istasyonlarını ziyaret etti.

Minik öğrenciler itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrencilere başta yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili olarak bilgiler verildi.

Öğrenciler, itfaiye araç gereçlerine yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin sonunda öğrenciler eğlenceli bir yangın tatbikatı yaptılar.