Kütahya'da 'Mentee-Mentorluk' toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğinde, Türkiye’de bir üniversite ile Ticaret ve Sanayi Odası arasında ilk defa gerçekleştirilen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 100 Mentee-100 Mentor Projesi” lansman toplantısı, Rektörlük Senato Salonu’nda yapıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Toplantıya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, projeye destek sağlayan işletme temsilcileri, mentorlar ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinden menteeler katıldı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat konuşmasına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir" sözüyle başladı.

“DENEYİM VE TECRÜBE PAYLAŞIMLARI YAPACAĞIZ”

Geleceğimizin mirası gençler için böyle bir projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Güral Argat şunları söyledi: “KUTSO olarak paydaşlarımızla yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmaların merkezinde, Kütahyamızı hak ettiği konuma ulaştırmak yatıyor ve hayata geçirdiğimiz çalışmalardaki temel hedefimiz, bölgemiz ve ülkemizin refahını her geçen gün artırmak. KUTSO olarak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz mentorluk projemizi, Cumhuriyetin 100. yılında, 23 Nisan ve 29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda öğrencilerimiz ve sanayimiz arasında deneyim ve tecrübe paylaşımları yapacağız, öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağız.”