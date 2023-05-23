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Kütahya'da mahalle fırını büyütülüyor
YAŞAM 23.05.2023, 10:46
Kütahya'da mahallelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Okçu Mahallesi’ndeki mahalle fırınını büyütmek için çalışmalara başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalı vatandaşların talepleri ve ihtiyaçlarına öncelik vererek yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, bir taraftan da mahalle sakinlerinin sık kullandığı mahalle fırınlarındaki bakım, onarım ve boyama işlemlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Okçu Mahallesi’ndeki mahalle fırını büyütülerek gerekli bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi.
Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşların daha kullanışlı ve temiz bir ortamdan istifade edebilmelerini sağlayacak.
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