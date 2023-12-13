Kütahya'da Kütüphane ve Kültür Merkezi yükseliyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, içerisinde yer alacağı kapalı otopark ve diğer sosyal donatı alanlarıyla hem öğrencilerimiz hem de hemşehrilerimiz için önemli bir proje olan Kütüphane ve Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'ya değer katacak olan ve öğrenciler başta olmak üzere hemşehrilerinin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi yükselmeye başladı. Altında yer alacak kapalı otoparkın tamamlanmasından sonra üstyapıdaki imalatlar da hızla devam ediyor.

Proje alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hem öğrenciler, hem de hemşehriler için önemli bir projeyi şehrimize kazandırmak için çalıştıklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Proje kapsamında kapalı otopark, yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya ve kütüphane gibi sosyal donatılar yer alacak.