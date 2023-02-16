Kütahya'da kumbarasını bağışlayan çocuğa Başkan Işık'tan jest

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, elektrikli kaykay almak için biriktirdiği parasını depremzedeler için bağışlayan Ömer Faruk’a kaykay alma sözü verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalı Ömer Faruk ve ağabeyi Hasan Basri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a kumbaralarında biriktirdikleri paraları teslim ederek depremzede çocuklar için bağışladı.

Hayali olan elektrikli kaykayı almak için para biriktirdiğini, deprem olunca da bu parayı bağışlamaya karar verdiğini söyleyen 9 yaşındaki Ömer Faruk, sergilediği davranışla herkesi duygulandırdı.

Ömer Faruk’un bu fedakârlığının çok önemli olduğunu belirten Başkan Işık, Kütahyalı çocuğun hayali olan elektrikli kaykayı alacağının sözünü verdi.

Başkan Işık, "İnşallah bu sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra sen elektrikli kaykayı alacağın zaman buraya gel, onu ben alıp sana vereyim. Bu güzel davranışının karşılığında ben de sana böyle bir jest yapmış olayım. Bir daha para biriktirmene gerek yok. Elektrikli kaykayını alacağın zaman geldiğinde onu biz alıp sana vereceğiz. Her iki yavrumuza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yardımı alan depremzede çocuklarımız da çok mutlu olacaklar” diye konuştu.

Küçük bağışçı Ömer Faruk ise, “Elektrikli kaykay almak için biriktirdiğim parayı depremden etkilenen kardeşlerimiz için bağışlamak istedim. Bir hayalim vardı, o da elektrikli kaykay almaktı. Biraz daha para biriktirip onu alacaktım. Deprem olunca biriktirdiğim parayı bağışlamaya karar verdim. Belediye Başkanımıza geldim ve parayı verdim” diyerek ağabeyiyle biriktirdiği paraları teslim etti.