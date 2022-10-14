Kütahya'da kültürel miras dijitale aktarılıyor

Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi’nde bulunan birbirinden değerli eserler dijital ortama aktarılarak, bilim insanları, araştırmacılar, gelecek kuşaklar ve şehrimizin insanları için bilgi hazinesi oluşturuluyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan dijitalleştirme süreci devam ediyor.

Proje kapsamında, Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi’nde bulunan Osmanlıca ve Türkçe süreli yayınlar dijital ortama aktarılıyor.

Kültürel mirasımıza ve tarihe ışık tutacak nitelikte eserlerin bulunduğu kütüphanede Cumhuriyet dönemi gazeteleri de özenle dijitalleştiriliyor. Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi’ni ziyaret ederek eserleri inceleyen Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, dijitalleştirme işlemiyle kütüphanede bulunan eserlerin hemşehrilerimize ve insanlığa sunulacak olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi koleksiyonunda; Osmanlıca ve Türkçe süreli yayınlar, el yazması, Osmanlıca matbu eserler, Türkçe nadir eserler, belge, ferman, berat, harita ve fotoğraf gibi farklı formlardaki belgeler yer alıyor. Bu değerli ve nadir arşivin, zamanın yıpratıcı etkilerinden dolayı yıpranıp yok olmasının önüne geçilmesi, korunup saklanarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, bilimsel çalışmalarda birinci el kaynak olarak kullanılabilmeleri ve araştırmacıların taleplerine sağlıklı bir şekilde cevap verilebilmesi için teknolojiden de faydalanarak dijitalleştirme işlemleri yapılıyor.

Kütahya’nın yetiştirdiği kıymetli eğitimci ve kütüphaneci Mustafa Hakkı Yeşil’in uzun yılların emek ve birikimiyle meydana getirdiği özel kütüphanesini bağışlamasıyla oluşan Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, tarih ve arşiv meraklıları için önemli bir hazine.

Özellikle tarih, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında bir “İhtisas Kütüphanesi” özelliğini taşıyan Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, Başvuru Kitapları, Osmanlıca-Türkçe Matbu Eserler, Yazma Eserler, Osmanlıca-Türkçe Süreli Yayınlar ve Mustafa Hakkı Yeşil Özel Arşivi olmak üzere beş bölümde hizmet veriyor.