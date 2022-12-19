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Kütahya'da 'İki Numaralı Konak' sahnelendi
YAŞAM 19.12.2022, 13:18
Kütahya Belediyesi'nin 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, yetişkinlere yönelik olarak düzenlediği tiyatro oyunu “İki Numaralı Konak” izleyicilerden tam not aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin etkinliği kapsamında sahnelenen yönetmenliğini Tuna Koçyiğit, yazar Ayşenur Kübra Nuhoğlu’nun kalem aldığı "İki Numaralı Konak" adlı tiyatro oyunu, tarihi bir konakta geçen modern ve geleneksel yaşam içerisinde karşılaşılan olayları, mizahi ve dikkat çekici bir anlatımla sergilendi.
Bol kahkaha ve kişisel performanslarıyla oyun büyük ilgi gördü.
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