Kütahya'da 'İkamet Kart' öğrencilerine bir indirim daha

Kütahya Belediyesi, yapmış olduğu protokollerle İkamet Kart sahibi üniversite öğrencilerine ve belediye çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Son olarak Kütahya Belediyesi ile Mert Anahtar ile protokol imzalandı.KÜTAHYA (İGFA) -İkamet Kart sahibi üniversite öğrencileri ve Kütahya Belediyesi çalışanları için Mert Anahtar ile indirim protokolü imzalandı.

Kütahya Belediyesi ile Mert Anahtar arasında imzalanan protokol ile birlikte yüzde 20 oranında indirim, İkamet Kart sahibi üniversite öğrencileri ve Kütahya Belediyesi çalışanları için uygulanacak.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık protokolle ilgili yaptığı konuşmada, “Bugün şehrimizin değerli esnaflarından bir esnafımız daha Kütahya Belediyesi çalışanlarına, belediyemize bağlı Simpaş A.Ş. ve Belde A.Ş. ile Özel Güvenlik Personel A.Ş. çalışanlarına, aynı zamanda İkamet Kart sahibi üniversite öğrencilerimize Mert Anahtar’ın sunmuş olduğu hizmetlerden yüzde 20 oranında indirimden yararlanmayı öngören protokolle bu hizmeti vermek için belediyemize geldiler. Protokolümüzü imzaladık. Çalışanlarımıza ve İkamet Kart sahibi öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu özveriyi gösteren değerli Mert Anahtar şirketi sahibi Süleyman Maraşlı’ya ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mert Anahtar şirketi sahibi Süleyman Maraşlı, “Bu güzellikleri Kütahya’ya kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.