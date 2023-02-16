Kütahya'da 'Hilal Market' depremzedelerin yanında

Felaketin yaşandığı ilk günden bu yana yaraları sarmak için afet bölgesinde çalışan Kütahya Belediyesi, Hilal Market ile giyimden hijyen malzemesine, çocuk ve bebek ürünlerinden gıdaya kadar şehrimizdeki depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.KÜTAHYA (İGFA) - "Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan afet sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Kütahya’mızda da hem hemşehrilerimiz hem de kamu kurumları tüm imkânlarıyla seferber oldu.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, Kütahya'ya gelen depremzedelerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarına da devam ediyor.

Depremzedelere barınma ve psikolojik destek gibi önemli konularda katkı sağlayan belediye, Hilal Market ile örnek bir çalışma sergiliyor.

Başlatılan yardım kampanyası sonrası toplama merkezi olarak kullanılan hizmet binasının giriş katı, artık depremzedelerimiz için Hilal Markete dönüştü. Yardımlarla oluşturulan markete gelen afetzedeler, yaş gruplarına ve bedenlere göre sıralanan kıyafetlerden, hijyen malzemelerinden, gıdadan, bebek ve çocuk ürünlerinden ihtiyacına göre alabiliyor.

“DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hilal Market’ten yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlarımızın, ilk olarak Kütahya Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmış olmaları gerektiğini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bugüne kadar sosyal projelerin tamamını veren elin alan eli görmediği bir anlayışla yürüttüklerini belirterek, "Asrın Felaketi olarak nitelenen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kütahya’mızda misafir edeceğimiz vatandaşlarımız için “İhtiyacın Askıda Projesini” başlattık. Ekiplerimiz ve gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlarımız, Belediyemizin Ana Hizmet Binasında, depremzede misafirlerimizin pek çok ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyor. Depremin yaşandığı 6 Şubat gününden itibaren dayanışma ile huzuru tesis edebileceğimizin inancıyla büyük bir özveri, vefakarlık, hayırseverlik ve fedakârlık gösteren hemşehrilerimizin; bu birliktelik ruhu hepimizi çok gururlandırdı. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için hemşerilerimizin desteği bizim için büyük önem arz ediyor. Hayırsever vatandaşlarımızın getirecekleri kullanılmamış ürünler, gıda malzemeleri, kişisel hijyen malzemeleri, ev gereçleri ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.