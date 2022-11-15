Kütahya'da 'Güneş ve Bulut'un dostluğu' sahnelendi

Kütahya Belediyesi 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Güneş ve Bulut’un Dostluğu” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Kök değerlerinden Dostluk üzerine kurgulanmış ‘Güneş ve Bulut’un Dostluğu’ oyunu, tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle buluştu.

Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın, yardımcı yönetmenliğini Ceyda Balcı ve Hilal Odabaş’ın üstlendiği tiyatro oyununun dramaturgu Dr. Buket Dedeoğlu Orhun, oyun yazarları ise Meltem Karakaya ve Ceyda Balcı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak oynanan oyun, Kök değerlerimizden biri olan dostluğun vurgulandığı, arkadaş canlısı olup, dostuna sahip çıkmanın önemine dikkat çeken ‘Güneş ve Bulut’un Dostluğu’ minik tiyatro severlerin beğenisini topladı.

Tiyatro oyununda, Ceyda Balcı, Ecem Barak, Hilal Akbaba, Meltem Karakaya, Tuba Gümüş rol aldı.