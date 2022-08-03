Kütahya'da görevli polis memuru son yolculuğun uğurlandı

Kütahya Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Bacalıkaya son yolculuğuna uğurlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu, tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması teşhisi konularak 27 Temmuz'da ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken 2 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Bacalıkaya için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl protokolü, polis memurunun ailesi, görev arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bacalıkaya'nın cenazesi defin için memleketi Isparta’ ya uğurlandı.