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Kütahya'da Gençlik Meclisi Özkaya'ya emanet

YAŞAM 13.10.2022, 10:52
Kütahya'da Gençlik Meclisi Özkaya'ya emanet

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı’na Ali Özkaya’yı atadı.KÜTAHYA (İGFA) - Gözdenur Tilki’den boşalan Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı görevine, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Ali Özkaya atandı.

Başkan Işık, yeni başkan Ali Özkaya'ya üstlendiği yeni görevinde başarılar diledi.

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