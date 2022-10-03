Kütahya'da gençler sokak konserleriyle buluştu

Kütahya'nın cazibe merkezi haline gelen Bekir Avlupınar Caddesi’nde, gençler canlı müzik ve sokak şarkıcılarının canlı performansıyla keyifli saatler geçirdiler.KÜTAHYA (İGFA) - Şehre gelen yeni öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık,Kütahya’da yaşayan insanlar olarak, her şeyin en güzelini hak ettiklerini belirterek, gençlerin daha çok sosyal hayat içerisinde yer almaları için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Kütahya'da yaşayan her bir vatandaşın mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Işık, "Bir yandan fiziksel yatırımlarımızla geleceğe hazırlarken diğer taraftan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim gibi hizmetlerimizle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını daha zengin ve kaliteli hale getiriyoruz” dedi.

Gençlerin hep bir ağızdan söyledikleri, farklı türdeki şarkılarla program akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü.