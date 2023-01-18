Kütahya'da gençler için önemli iş birliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kütahya Belediyesi’nin proje paydaşı olduğu ‘Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ proje koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Yazkaç’a emekleri ve çabaları için teşekkür eden Başkan Işık, projenin şehrimiz için önemli olduğunu ifade etti.

Belediye ile Kütahya DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nun iş birliğiyle yürütülecek ‘Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ projesiyle gençlerimiz kültür endüstrileri alanında teşvik edilmesi bekleniyor.