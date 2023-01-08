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Kütahya'da doğa yürüyüşleri sürüyor
YAŞAM 08.01.2023, 13:06
Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren spor salonundaki kadınlar, doğa yürüyüşü ile hem spor yapıyor hem de Kütahya’nın doğal güzelliklerini tanıyorlar.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da 27 Mayıs 2022 yılından itibaren, farklı noktalarda süren yürüyüşler büyük ilgiyle karşılanıyor.
Kütahya’nın doğal güzelliklerinin hemşehrilerimiz tarafından tanınması, kadınlarımızın spor alışkanlığı kazanması için, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gözetmen eğitimci eşliğinde doğa yürüyüşleri her cuma günü gerçekleştiriliyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|17
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Ankaragücü
|17
|19
|12. Giresunspor
|17
|19
|13. Gaziantep FK
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4
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