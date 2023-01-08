Kütahya'da doğa yürüyüşleri sürüyor

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren spor salonundaki kadınlar, doğa yürüyüşü ile hem spor yapıyor hem de Kütahya’nın doğal güzelliklerini tanıyorlar.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da 27 Mayıs 2022 yılından itibaren, farklı noktalarda süren yürüyüşler büyük ilgiyle karşılanıyor.

Kütahya’nın doğal güzelliklerinin hemşehrilerimiz tarafından tanınması, kadınlarımızın spor alışkanlığı kazanması için, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gözetmen eğitimci eşliğinde doğa yürüyüşleri her cuma günü gerçekleştiriliyor.