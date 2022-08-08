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Kütahya'da 'Dikkat Aile Var" sahnelendi

YAŞAM 08.08.2022, 09:19
Kütahya'da 'Dikkat Aile Var" sahnelendi

Kütahya'da 100. yıl kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Dikkat Aile Var’ adlı tiyatro oyunu belediye bahçesinde sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri müdürlüğü tarafından organize edilen "Dikkat Aile Var" adlı oyun, tiyatro severlerle buluştu.

Bbir babanın kendisinden habersiz olarak eşinin ve çocuklarının yapmış olduğu işlerin anlatıldığı Ercüment Balakoğlu anısına gerçekleştirilen tiyatro oyununu izleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, oyun sonunda oyunu yöneten Metin Karaman’a Kütahya’nın simgesi çini hediye etti.

Tiyatro oyununu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

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